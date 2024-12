Falha no Metrô de SP causa caos, passageiros enfrentam superlotação

Na manhã desta quarta-feira, passageiros das linhas 2-Verde e 1-Azul do Metrô de São Paulo enfrentaram sérios transtornos devido a uma falha no sistema de sinalização. A interrupção no controle de movimentação dos trens causou superlotação nas estações, situação que foi gradualmente normalizada ao longo da manhã.

Conforme informado pela companhia, o problema técnico exigiu medidas de segurança, como a restrição de velocidade dos trens e o controle do embarque nas estações da Linha 2-Verde. Essa anomalia também afetou o fluxo na Linha 1-Azul, onde os trens operaram com maior lentidão e paradas prolongadas desde as 6h38.

A normalização do serviço começou a ser implementada às 7h50, após a intervenção de uma equipe de manutenção, mas os impactos da falha se estenderam por mais tempo. A Estação Vila Prudente, localizada na Zona Leste e ponto de integração com a Linha 15-Prata, foi um dos locais mais afetados, registrando alta concentração de passageiros.

Diante da situação caótica, muitos usuários optaram por alternativas como táxis ou aplicativos de transporte. No entanto, o aumento da demanda fez com que as tarifas disparassem, atingindo valores duas a três vezes superiores ao habitual, quando os veículos estavam disponíveis.

Para mitigar os efeitos do transtorno, o Metrô solicitou suporte à SPTrans. Às 7h30, foi acionado o sistema Paese com 40 ônibus articulados entre as estações Vila Prudente e Vila Madalena. Contudo, com o início da normalização do serviço metroviário, a necessidade deste apoio foi revogada.

Outras linhas também sofreram com problemas técnicos durante a manhã. Na Linha 3-Vermelha, um trem apresentou falha nos freios na estação República. A composição foi evacuada e retirada para manutenção entre 9h29 e 9h33. O Metrô esclareceu que a fumaça gerada pelo atrito das pastilhas de freio não representou riscos aos usuários.

A Linha 15-Prata enfrentou restrições de velocidade das 9h43 às 9h58 devido a uma falha de sinalização entre as estações Vila Prudente e Oratório. Em nota oficial, o Metrô pediu desculpas pelos inconvenientes causados aos passageiros.

Adicionalmente, a ViaMobilidade relatou uma interrupção temporária na Linha 9-Esmeralda nesta quinta-feira. O problema na Estação Cidade Jardim resultou em intervalos maiores entre os trens nas estações Cidade Jardim e Pinheiros, mas o serviço já foi restabelecido.

O episódio ressalta a importância de manutenção contínua e monitoramento eficaz dos sistemas de transporte público para evitar transtornos semelhantes no futuro.