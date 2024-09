Falha em estação da Enel deixa 5 bairros sem energia em São Paulo

Uma falha em estação da Enel na manhã desta segunda-feira (2) interrompeu o fornecimento de energia elétrica para moradores de cinco bairros da zona leste de São Paulo.

Foram impactados os bairros Cidade Tiradentes, Lageado, Guaianazes, Vila Princesa Isabel e Vila Paulista.

Segundo a Enel, o desligamento foi provocado por uma rabiola de pipa que atingiu a rede elétrica. O serviço já foi restabelecido para todos os consumidores, diz a companhia.

“A distribuidora realizou manobras remotas na rede e restabeleceu a energia gradativamente para os clientes impactados até a plena normalização às 8h12”, afirmou. A empresa não afirmou quando o fornecimento foi interrompido nem quantas pessoas foram afetadas.

Em outra ocorrência de falha, diversos bairros de São Paulo e de Guarulhos, na região metropolitana, tiveram interrupção de energia elétrica na noite de sábado (31). Houve registros de falta de luz em vários pontos da região central, incluindo alguns quarteirões da avenida Paulista, ponto turístico da capital, e também no bairro da Liberdade.

O problema ocorreu após o desligamento dos equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras, segundo análise do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), órgão que coordena e controla a operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados brasileiros.

“Em função do ocorrido, houve interrupção das cargas da EDP-SP e da Enel-SP, atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale”, diz o ONS.

Tanto o ONS quanto a Eletrobras investigam as causas da falha. A interrupção de carga afetou 18 bairros das regiões leste, norte e central da capital paulista e seis bairros da região central de Guarulhos. No total, 942 mil clientes ficaram no escuro.

O apagão teve início às 17h31 e durou quase 2h30.

A Eletrobras afirmou que a subestação Guarulhos foi inteiramente religada na noite de sábado e que opera normalmente, tendo sido restabelecido o fornecimento ao sistema interligado nacional.