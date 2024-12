Falha absurda no piloto automático leva navio Manawanui ao naufrágio

A tragédia envolvendo o naufrágio do navio Manawanui , pertencente à Marinha Real da Nova Zelândia , revelou uma falha técnica considerada absurda por especialistas . O incidente ocorreu em 6 de outubro na costa de Samoa , gerando um prejuízo milionário e levantando questões sobre a segurança marítima .

O Manawanui era uma embarcação robusta , medindo 84,7 metros de comprimento e 18 metros de largura , com uma estrutura submersa de 6,8 metros . Equipado com quatro geradores para alimentar seus cinco sistemas de propulsão , o navio tinha capacidade para uma tripulação oficial de 39 membros , embora pudesse acomodar até 66 pessoas . Com um alcance impressionante de quase 13 mil milhas e uma velocidade máxima de aproximadamente 26 km/h , o Manawanui era uma peça essencial nas operações da Marinha Real da Nova Zelândia desde sua aquisição em 2018 .

O acidente foi atribuído à falha na desativação do piloto automático durante uma curva não programada no roteiro . A embarcação não respondeu aos comandos manuais , resultando em um naufrágio gradual . Imagens mostraram o navio parcialmente tombado na água, seguido por um pequeno incêndio e uma nuvem de fumaça . Felizmente, todos os 75 passageiros e tripulantes foram resgatados com segurança , embora três tenham necessitado de atendimento médico devido a danos leves .

Este episódio trágico evidencia a necessidade de protocolos rigorosos de segurança e treinamento adequados das tripulações para evitar futuros desastres marítimos. O custo para substituir o Manawanui está estimado em R$ 210 milhões , segundo fontes locais, destacando as implicações financeiras de falhas humanas no setor naval . Este incidente serve como um alerta para os marítimos globais sobre a importância da vigilância constante e da competência técnica a bordo das embarcações .