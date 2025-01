Falece Teresa de Jesus Vieira, avó de Marília Mendonça

A avó da renomada cantora Marília Mendonça, Teresa de Jesus Vieira, faleceu aos 82 anos. A informação foi confirmada pela família, que não divulgou a causa do falecimento. Teresa estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia.

O óbito ocorreu na última sexta-feira, 24, e o velório, seguido pelo sepultamento, aconteceu no sábado, 25, no Cemitério Jardim da Paz, localizado em Aparecida de Goiânia. Teresa também era mãe de Dona Ruth e Abicelí Silveira, este último vítima do mesmo acidente aéreo que tirou a vida da cantora em 2021.

No espaço destinado à memória de Marília e Abicelí em sua residência em Goiânia, Teresa mantinha um canto especial que simbolizava o amor e a saudade que sentia por ambos. Uma foto marcante mostra Teresa segurando uma almofada com a imagem da neta, presente que recebeu durante uma visita a Goiânia.

Alessandra Aguiar, nora de Teresa e residente com ela, expressou sua tristeza nas redes sociais: “Nos braços do pai, o melhor lugar. A saudade aqui vai ser eterna. Que sejamos exemplos de tudo aquilo de bom que nos deixou. Te amarei para sempre”, declarou.

Em um relato tocante ao g1, no primeiro aniversário da morte de Marília Mendonça, Teresa compartilhou as dificuldades enfrentadas após as perdas significativas. “É muito difícil para mim sair daqui. Eu ainda ia à igreja, mas também não estou indo. Se quiserem me achar, é só vir aqui em casa, onde vivo as recordações do meu esposo, meu filho e da minha neta”, contou.

Teresa recordou com carinho a relação próxima entre Marília e Abicelí. “Ele vinha direto me ver em casa. A Marília tinha o Abicelí como um pai; ele era seu companheirão. E os dois acabaram morrendo juntos. Oro por eles todos os dias”, disse emocionada.

A avó destacou ainda o caráter generoso da cantora, que frequentemente montava cestas com alimentos para ajudar famílias necessitadas. “Mesmo após a morte da Marília, minha filha Ruth continua esse legado fazendo doações”, enfatizou Teresa.