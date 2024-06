Falcão brilha e mantém time na Kings League, campeonato criado por Gerard Piqué

O Fut-7 está dominando a Cidade do México. A Kings League World Cup está reunindo diversos craques ao longo do mundo em torno de diversas modalidades, como é o caso do popular futebol society. Nomes bastantes conhecidos como o Rei do Futsal Falcão, Totti, Hazard, Shevchenko estão marcando presença no campeonato.

O campeonato foi criado pelo ex-jogador Gerard Piqué e é espetáculo à parte, com partidas dinâmicas que incluem X1, X2, gol a gol e cartas especiais, onde, por exemplo, um gol nos últimos cinco minutos pode valer o dobro.

Falcão, por sua vez, mostrou o motivo pelo qual é chamado de “rei”. Em um duelo eletrizante contra o Muchachos FC, o craque anotou dois gols, garantindo a vitória da Fúria por 7 a 3, no último confronto, realizado no dia 04 de junho. Este desempenho avassalador lhe rendeu o título de “homem do jogo”, conforme divulgado pelo perfil oficial da liga no Instagram (@kingsleague_br).

O torneio, que oferece um prêmio de 1 milhão de dólares, adota o sistema suíço de classificação. Nesse formato, os 16 melhores times avançam, enquanto os 16 que perderem suas partidas iniciais descem para uma chave inferior. Quem vencer duas partidas consecutivas já se classifica, e quem perder duas está fora.

Entre as 32 equipes participantes, duas brasileiras têm se destacado: o G3X, liderado pelo streamer Gaules, e a Fúria de Falcão. Ambas as equipes têm demonstrado um futebol de alta qualidade e estão agora prestes a se enfrentar nas quartas de final, em um duelo que promete emoções intensas.

Com jogadores renomados como Agüero, Totti, Hazard, Rio Ferdinand, e Chicharito Hernández, a Kings League World Cup não poderia estar mais acirrada. A fase de quartas de final reserva um confronto brasileiro: Fúria contra G3X. O embate ocorrerá no dia 6 de junho, às 20h, valendo uma vaga na semifinal e mantendo viva a esperança do cobiçado prêmio de 1 milhão de dólares.

O palco é familiar para Falcão, que conhece bem o que é brilhar em competições de alto nível. Com dois gols já marcados contra o Muchachos FC, ele e sua equipe estão prontos para o próximo desafio. O encontro entre Fúria e G3X promete ser um show de habilidades e estratégias, com ambos os times lutando pelo prestigiado título de campeões da Kings League.

A comunidade brasileira de fut-7, e os fãs de esportes ao redor do mundo, aguardam ansiosamente por mais uma exibição de maestria e talento. Todos os olhos estarão voltados para a Cidade do México, onde a batalha está apenas começando.