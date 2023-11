Falando de Transportes e Transportadora – Um novo tempo

O Volvo FH Electric foi escolhido o “Caminhão Internacional de 2024”. A Volvo Trucks conquistou novamente a mais prestigiada premiação global do setor de caminhões, desta vez com um modelo elétrico. É a primeira vez que um caminhão elétrico recebe o prêmio, concedido pela International Truck of the Year, que reúne um grupo de jornalistas da Europa. Ao explicar sua decisão, o júri elogiou o desempenho do veículo, a aceleração contínua, a operação silenciosa e a ausência de vibrações. O FH Electric é um veículo para 44 toneladas. Sua produção se iniciou em 2022, na fábrica de Gotemburgo, na Suécia. Em 2023, passou a ser produzido também em Ghent, na Bélgica. Atualmente, a marca oferece uma ampla linha elétrica, com seis modelos projetados para lidar com uma ampla variedade de tarefas de transporte. A Volvo Trucks é líder de mercado em caminhões elétricos pesados na Europa, com uma participação de 49%. “Nosso modelo representa uma nova era no transporte rodoviário. Ganhar este prêmio demonstra claramente que a mudança para o transporte com emissões zero já está acontecendo”, comemora Roger Alm, presidente da Volvo Trucks.