Falando de Transportes e Transportadora – Um cento a mais

Com matriz na cidade catarinense de Palmitos, a Tombini atua no transporte rodoviário de cargas secas e refrigeradas, operando em todas as regiões do Brasil. A empresa adquiriu cem unidades do modelo Actros 2548 LS 6×2 para renovação de frota. Topo de linha da Mercedes-Benz, o Actros é um caminhão para transporte rodoviário e operações mix road. Os caminhões extrapesados rodoviários Actros têm tecnologia BlueTec 6, que proporciona redução de emissões e no consumo de diesel. “Na linha Actros 2024, estamos entregando aquilo que os clientes pedem em nossos contatos frequentes em suas operações, durante visitas e eventos e no relacionamento diário com as equipes das concessionárias e da fábrica”, ressalta Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.