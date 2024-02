Falando de Transportes e Transportadora – Tomada de posição

O caminhão elétrico Volkswagen e-Delivery de 14 toneladas aparece de forma surpreendente no ranking de vendas mensal da Fenabrave em janeiro. Foi o quarto caminhão médio mais vendido do Brasil em janeiro, com 42 emplacamentos. Apesar da inédita presença entre os mais vendidos, o elétrico da Volkswagen continua distante do líder entre os médios, o Volkswagen Delivery 11.180 a diesel, com seu motor Cummins de 175 cavalos a 2.800 rpm e torque de 61,1 kgfm, que emplacou 414 unidades em janeiro – o modelo foi responsável por quase metade do mercado nacional de caminhões médios. O e-Delivery 14 tem motor 100% elétrico com potência de 300 cavalos e torque (instantâneo, como em qualquer veículo elétrico) de 219 kgfm. O e-Delivery 14 6×2 conta com suspensão pneumática e 14,5 toneladas de PBT. O “top 5” dos caminhões médios mais vendidos é completado pelos Mercedes-Benz Accelo 1017 (202 unidades) e Accelo 1317 (54) e pelo Volkswagen Delivery 13.180 (36).