Falando de Transportes e Transportadora -Seminovos embalados

A divisão de Seminovos da Volvo bateu seu recorde histórico de vendas em 2023, com 1.799 caminhões comercializados. Com mais de 25 anos de atuação em seminovos, a Volvo é líder em venda entre os fabricantes que operam nesse segmento, já tendo entregue mais de 20 mil caminhões. Os 1.799 veículos foram comercializados por meio da rede de seminovos da Volvo, a primeira do gênero no Brasil. Disponibilizando caminhões Volvo e também de outras marcas, o estoque integrado em um sistema único. Com gestão da fábrica, todos os veículos passam pelo mesmo processo padrão, desde a cotação, avaliação, compra, reforma, os reparos, a venda e pós-venda. A marca também foi pioneira com o portal digital seminovosvolvo.com.br, específico para ofertar os veículos em um site. Atualmente, a rede tem como base a internet. Outro diferencial é a garantia de procedência. Os veículos estão registrados em nome da Volvo do Brasil, o que dá segurança aos compradores em relação ao proprietário anterior, ao histórico de multas ou outros tipos de embaraço de documentação.