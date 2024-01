Falando de Transportes e Transportadora – Renovação nas Alterosas

A encarroçadora de ônibus paulista Caio produziu 35 unidades do modelo Apache Vip para a Trans Oeste Transportes Urbanos, que opera em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os chassis sobre os quais os Apache Vip foram encarroçados atendem ao padrão de redução de emissão de gases Proconve P8/ Euro 6. Contam também com suspensão pneumática full-air que, entre outros atributos, absorve melhor os impactos e promove maior controle da distribuição de carga do veículo, garantindo segurança, conforto e estabilidade durante a operação. Os ônibus têm 12,57 metros de comprimento, lotação total para 70 pessoas, com embarque dianteiro por porta do tipo fole. Todas as unidades contam com componentes que promovem mais comodidade e conforto, como assentos totalmente estofados, ar-condicionado e vidros com barreiras aos efeitos solares, na cor fumê.