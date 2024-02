Falando de Transportes e Transportadora -Renovação de urbanos

A cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, conta com mais 128 novos ônibus urbanos Mercedes-Benz Euro 6, entre modelos OF 1721 e OF 1619, todos já em circulação pelas vias de seu sistema de transporte coletivo. São 78 unidades na frota da Rápido D’Oeste – 62 do modelo OF 1721 e 16 unidades do OF 1619 – e 50 unidades na Transcorp. O chassi OF 1721 é o mais vendido no Brasil. São mais de 100 mil unidades vendidas desde 1998, quando a primeira versão chegou ao mercado. “A preferência dos clientes pelo OF 1721 deve-se a vários diferenciais reconhecidos no mercado, como alta performance, menor consumo de combustível do segmento, baixo custo operacional, ampla disponibilidade e confiabilidade no transporte de passageiros”, revela Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.