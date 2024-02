Falando de Transportes e Transportadora -Renovação ampla

Maior fabricante de veículos comerciais da China, com mais de 11 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo, a Foton passa a atuar no Brasil oficialmente como subsidiária da Foton Motor Global. Presente no mercado brasileiro desde 2011, com uma rede de cerca de 30 concessionárias distribuídas por dez Estados e o Distrito Federal, a marca teve sua linha de caminhões leves e médios Euro 6 totalmente renovada na China e trará também um modelo semileve 100% elétrico, todos vocacionados para operações logísticas urbanas. Quatro modelos importados da China já estão homologados para operar em território brasileiro. O Aumark S 715 é um caminhão leve com Peso Bruto Total (PBT) de 7 mil quilos e capacidade de carga útil de mais de 4.500 quilos. Tem potência de 150 cavalos e torque de 40,7 kgfm. Seu Peso Bruto Total Combinado (PBTC) é de 9 mil quilos. O trem de força é composto por motor Cummins F2.5 e transmissão ZF/5S408 de 5 marchas. Também no segmento de leves, o Aumark S 916 tem PBT de 9 mil quilos e capacidade máxima de carga útil de 6.021 quilos. Seu PBTC é de 12 mil quilos. Aliado à transmissão ZF/6S558 de 6 marchas, tem motor Cummins F3.8 de 160 cavalos e torque de 50,9 kgfm. O Aumark S 1217 A/B é um médio com PBT de 11.500 quilos, com capacidade máxima de carga útil de mais de 8 mil quilos e PBTC de 14 mil quilos. Vem com motor Cummins F3.8 de 170 cavalos e torque de 61,2 kgfm, além de transmissão ZF/6S558 de 6 marchas. Já o iBlue 6T é um caminhão semileve 100% elétrico com PBT de 6 mil quilos e capacidade máxima de carga útil de 3.575 quilos. Vem equipado ainda com baterias CATL de 81 kWh, que acionam um motor com 64 kW (87 cavalos). Com carga completa, o iBlue tem autonomia para rodar por aproximadamente 200 quilômetros.