Falando de Transportes e Transportadora – Questão de tamanho

A Volvo anunciou uma nova linha de caminhões para o mercado europeu. A gama FH incorpora um novo membro: o Aero. Para proporcionar menos consumo de combustível e melhor estabilidade de condução em condições de vento, a frente da cabine do FH Aero foi ampliada em 24 centímetros em comparação ao FH tradicional – que continua a ser comercializado, dependendo das necessidades de cada mercado. Com visual menos “achatado” na frente, os modelos Aero apresentam linhas mais arredondadas, que contribuem para a aerodinâmica. Além de maiores e com design mais aerodinâmico, os FH Aero incorporam novas tecnologias, inclusive um sistema de câmeras que substitui os retrovisores tradicionais – similares aos já oferecidos no Brasil opcionalmente para o Mercedes-Benz Actros. A solução da Volvo aumenta a segurança com a ampliação do campo de visão do motorista em condições normais, de chuva, noturnas, em túneis e em luz direta. Trazem ainda uma versão atualizada da tecnologia I-See, já oferecida no FH atual, na qual o caminhão baixa dados de um mapa topográfico acessível online para aproveitar ao máximo a energia cinética do veículo e economizar combustível. Com a apresentação da nova linha, o novo FH16 Aero se torna o caminhão mais potente do setor, com um novo motor de 780 cavalos. Os novos pesados serão lançados gradativamente para os mercados europeu, australiano e asiático este ano e no próximo, em quatro versões: o FH Aero, o FH16 Aero (ambos com motor a diesel), o FH Aero Electric e o FH Aero a gás. Não há previsão para o lançamento dos FH Aero no Brasil – a cabine mais comprida esbarra nas restrições de tamanho dos caminhões, impostas pela atual legislação de trânsito brasileira. Mas a novidade deve estar no estande da Volvo na Fenatran deste ano, que ocorre de 4 a 8 de novembro, em São Paulo.