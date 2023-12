Falando de Transportes e Transportadora – Quem vende mais

Pelos números da Fenabrave, que representa as associações de concessionárias de veículos do Brasil, foram emplacados 94.086 caminhões de janeiro a novembro deste ano, ante os 112.507 exemplares entregues nos primeiros 11 meses de 2022. Ou seja, houve uma retração de 16,37%, em relação ao ano passado, já esperada por conta da antecipação das compras em 2022 e da elevação dos preços dos veículos novos causada pela implantação das normas ambientais do Proconve P8 (Euro 6), que impactaram diretamente a tecnologia dos caminhões novos. Os dez caminhões mais vendidos do Brasil de janeiro a novembro de 2023, são o pesado Volvo FH 540 (6.378 unidades), o médio Volkswagen Delivery 11.180 (4.094), os pesados DAF XF 530 (3.674), Volvo FH 460 (3.382), DAF XF 480 (2.915), Scania R 460 (2.554) e Scania R 450 (1.927) e os semipesados Volkswagen Constellation 24.280 (1.809), Mercedes-Benz Atego 1719 (1.794) e Volvo VM 270 (1.740).