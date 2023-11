Falando de Transportes e Transportadora – Quando o zero é positivo

Estima-se que um terço dos acidentes nas rodovias federais no Brasil tem o envolvimento de caminhões e ônibus. Para tentar reduzir o problema, a Volvo fez a diplomação da turma de piloto do Desafio Zero Acidentes. Promovido pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito, a iniciativa é dirigida a gestores de segurança viária do transporte de cargas. O Desafio Zero Acidentes é uma consultoria detalhada em gestão de segurança viária, seguindo os conceitos da ISO 39.001, tida como o principal direcionamento para gestão de segurança viária para empresas transportadoras ou que têm operações de transporte estruturadas, independentemente do ramo de negócios. A primeira turma reuniu dez transportadoras e operadores logísticos, selecionados conforme o tipo de frota e a natureza do transporte. Participaram as empresas IC Transportes, Rodeiro, ALP, Raça, LAR Coperativa Agroindustrial, Expresso Figueiredo, Grupo Petrópolis, Lenarge, Transben e Transmasut. Juntas, elas têm mais de 5 mil veículos e contam com 6.275 motoristas. Os resultados alcançados pelas participantes foram considerados muito bons. O número de acidentes graves foi reduzido em 67%, os picos de velocidade dos veículos caíram 52%, enquanto os cuidados com manutenção preventiva aumentaram 54%. Já o grau de maturidade dos sistemas de gestão viária deu um salto em 118%. Para aplicar o Desafio Zero Acidentes, a Volvo criou uma plataforma de aprendizagem. O treinamento gratuito contou com 16 módulos com aulas online, perfazendo um total de 128 horas de curso. O programa disponibilizou ainda dez horas de mentoria personalizada a cada empresa participante, para sua adequação às normas ISO 39.001. Cinco das empresas participantes já conquistaram a certificação e outras estão em processo de auditoria. Uma segunda turma do Desafio Zero Acidentes Programa está sendo planejada para 2024.