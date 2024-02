Falando de Transportes e Transportadora – Pesados de alugar

A Daimler Truck Financial Services (DTFS), braço financeiro do Grupo Daimler Truck, anunciou a entrada no mercado de locação de veículos comerciais no Brasil por meio do produto Mercedes-Benz Locações Caminhões e Ônibus, que foi desenvolvido em parceria entre o Banco Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz Corretora de Seguros, a fabricante de veículos Mercedes-Benz do Brasil, e a Rede de Concessionários Mercedes-Benz. Pequenos, médios e grandes frotistas poderão contar com as soluções de locação de veículos pesados da marca Mercedes-Benz. O novo negócio de locação estreia este mês e tem previsão inicial de disponibilizar aos clientes cem unidades em três modelos de caminhões on-road – Accelo, Atego e Actros – e oferecerá aluguel a partir de três unidades para pessoas jurídicas, com prazos de 36, 48 e 60 meses. Inclui ainda gerenciamento de frota, documentação e multas, planos de manutenção nas concessionárias da marca, com mão de obra especializada e peças genuínas, telemetria Fleetboard e equipe comercial dedicada. “O negócio de locações de veículos comerciais vem evoluindo e tem muito mais espaço para crescer devido às vantagens aos clientes como a obtenção de benefícios fiscais, a não preocupação com a renovação da frota de veículos e revenda dos usados e com a gestão de manutenção, documentação e multas, que será feita pela empresa de locação. Há ainda a garantia de disponibilidade dos caminhões para a operação, propiciando maior liquidez para os clientes investirem no seu negócio principal”, explica Maurício Bertolacini, diretor de vendas e Marketing da Daimler Truck Locações e Serviços.