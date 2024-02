Falando de Transportes e Transportadora – Permanece na frente

O mercado de caminhões novos caiu 21,7% no Brasil em janeiro de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. Segundo a Fenabrave, foram emplacados 7.993 caminhões no primeiro mês de 2024, ante os 10.209 emplacamentos de janeiro de 2023. A explicação é que houve uma concentração de compras de caminhões nos primeiros meses de 2023 por conta da chegada dos modelos com tecnologia Euro 6, mais caros, embalando as vendas de caminhões Euro 5, mais baratos. “O resultado de janeiro está dentro do esperado. E deve apresentar recuperação nos próximos meses”, acredita José Maurício Andreta Júnior, presidente da Fenabrave. A Mercedes-Benz largou na frente em janeiro e faturou 1.882 caminhões, com 23,55% de participação. Já a Volkswagen Caminhões e Ônibus veio na vice-liderança com 1.833 emplacamentos e 22,93% do mercado. Logo atrás vem a Volvo, com 1.668 vendas e 20,87% dos emplacamentos. Em 2023, o pesado FH 540 foi o caminhão mais vendido do Brasil, com 7.200 unidades, mantendo a liderança em janeiro, com 614 emplacamentos.