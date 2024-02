Falando de Transportes e Transportadora -Parceria elétrica

A Hyundai Motor Company e o Iveco Group anunciaram a assinatura de um acordo para produção de um veículo comercial leve totalmente elétrico que integrará a linha de comerciais leves elétricos da Iveco, juntando-se à atual linha Daily de furgões e vans. A Hyundai Motor e o Iveco Group iniciaram a parceria em março de 2022, e, desde então, têm gerado resultados concretos relacionados a veículos comerciais movidos a hidrogênio, entre eles o desenvolvimento conjunto do eDaily FCEV e o lançamento do ônibus urbano E-Way FCEV. Menor que o Daily, o novo veículo com a marca Iveco será o primeiro modelo de exportação a usar a eLCV, uma plataforma global da Hyundai feita exclusivamente para veículos elétricos comerciais com peso bruto de 2,5 a 3,5 toneladas. A nova plataforma – que pode ser adotada também numa versão elétrica da multivan Hyundai Staria – conta com um design de piso baixo, que garante mais possibilidades de uso para carregamento e transporte de carga. O novo comercial leve da Iveco será lançado este ano no IAA Transportation 2024, de 16 a 22 de setembro, em Hanover, na Alemanha.

Chassi-cabine a hidrogênio conceitual Iveco eDaily FCEV – Divulgação