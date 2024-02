Falando de Transportes e Transportadora – Para fretamento empresarial

Fundada em 1981 na cidade de Valinhos (SP), a Transmimo agora conta com 19 Iveco Bus na frota, com a chegada de seis novas unidades do Bus 17-280 Euro 6. Os novos ônibus estreiam a carroceria Busscar El Buss 320 FT e reforçam a operação de fretamento empresarial no interior paulista. Com a tecnologia Euro 6, o Bus 17-280 reúne a maior potência do segmento com economia de combustível e menores emissões, receita que tem tornado o modelo cada vez mais reconhecido pelos clientes. Produzido no Complexo Industrial de Sete Lagoas (MG), o Bus 17-280 é equipado com o motor FPT N67 Euro 6, com injeção eletrônica Common Rail e a tecnologia pós-tratamento Hi-eSCR (recirculação catalítica seletiva) da FPT Industrial. O conceito de “downspeeding” permite que o motor opere em baixas rotações, com torque elevado. A potência é de 280 cavalos a 2.500 rpm, com torque de 96,8 kgfm, na faixa de 1.250 rpm a 1.970 rpm, e a transmissão é a ZF de 6 velocidades.