Falando de Transportes e Transportadora – No embalo do e-commerce

A Mercedes-Benz Vans acaba de fazer a entrega de 53 veículos Sprinter Truck para a empresa Pralog Soluções de Transporte, Logística e Armazenamento, do Rio de Janeiro, que tem como principal demanda a logística do segmento de e-commerce. No fechamento de 2023, a marca obteve crescimento no “market share” de chassi do segmento de large vans, que representou 22,3% das vendas desse mercado, com 7.108 unidades emplacadas. “A Sprinter inaugurou o segmento de large vans com a chegada ao Brasil em 1997, e essa confiança pelo tempo de mercado é importante no momento de compra do cliente. Somos a única marca do segmento a oferecer duas revisões gratuitas e estamos cada vez mais buscando oferecer soluções completas e experiências, que vão além da entrega do produto”, afirma Fabio F. Silva, diretor de Vendas de Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.