Falando de Transportes e Transportadora – Negócios no Pacífico

Cento e quarenta e quatro caminhões Volkswagen, produzidos na cidade fluminense de Resende, foram exportados para a Arca Continental Lindley, engarrafadora exclusiva da Coca-Cola e da Inca Kola em Lima, no Peru. O lote completa a frota de 850 veículos Volkswagen da empresa. Os caminhões são utilizados para a distribuição de bebidas. Os modelos Constellation e Delivery são equipados com sistemas de segurança como freios ABS, EBD e EVB. Produzidos sob medida para o cliente, os caminhões embarcados para o Peru têm espelhos adicionais que dão uma visão panorâmica de 360 graus, sensores de alerta e câmera de ré com visibilidade de até 30 metros.