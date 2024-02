Falando de Transportes e Transportadora – Nas paisagens mato-grossenses

Um Vissta Buss 360, montado sobre chassi Volvo B380R, foi entregue à empresa mato-grossense Oeste Tur. O ônibus tem em sua configuração 50 poltronas Class Superpullman, equipadas com apoio de braço lateral articulado, apoio de pés com balancim e entrada USB individual. O Vissta Buss 360 conta ainda com sanitário e geladeira no final do corredor. Na lista de equipamentos eletrônicos estão quatro monitores 15 polegadas, roteador Wi-Fi, display de mensagem no salão com relógio, indicador de temperatura e mensagem de “sanitário ocupado”. Para auxiliar o condutor nas manobras, o ônibus conta com câmbio automático com alavanca tipo joystick, câmera de ré e sensor de estacionamento.