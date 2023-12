Falando de Transportes e Transportadora – Mobilidade elétrica

A Renault do Brasil concluiu a venda de 200 Kangoo E-Tech 100% elétricos que integrarão a frota de veículos operacionais da Vivo. Eles serão utilizados nas cidades de São Paulo, Campinas, do Rio de Janeiro, de Curitiba e do Distrito Federal, como parte da estratégia de conectar negócio, inovação e sustentabilidade. Com a iniciativa, a Vivo torna-se a primeira empresa do setor no país em eletrificação da frota. O novo Kangoo E-Tech é equipado com um motor de 90 kW (120 cavalos) e 25 kgfm de torque instantâneo. Graças a sua nova bateria de íons de lítio de 45 kWh, composta por oito módulos independentes e facilmente reparáveis, o Kangoo E-Tech tem autonomia de 210 quilômetros, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), e de até 329 quilômetros no ciclo urbano e de 300 quilômetros combinados, de acordo com a norma do Inmetro (SAE J1634). O modelo oferece um espaço de carga de 4,3 metros cúbicos, com carga útil máxima de 800 quilos e capacidade de reboque de 1.500 quilos.