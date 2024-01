Falando de Transportes e Transportadora – Lote gordo

A encarroçadora gaúcha Marcopolo iniciou a entrega das primeiras unidades do lote de 473 ônibus adquiridos pela BsBus Mobilidade, do Distrito Federal, em uma das maiores vendas da companhia para um único cliente no Brasil no segmento de urbanos. O chassi dos ônibus é o Mercedes-Benz OF 1721, com tecnologia BlueTec 6. Os veículos, do modelo urbano Torino, serão utilizados nas operações de transporte público do Distrito Federal. Os ônibus Torino atendem às especificações do órgão gestor e do governo do Distrito Federal. Do total, 426 unidades contam com três portas e 47 com quatro portas. Os veículos têm poltronas City estofada, com encosto de cabeça e elevador para acessibilidade. Têm ainda sistema de tecnologia embarcada e “eco drive”, monitoramento por GPS, portas com sistema pneumático, câmeras internas, piso taraflex antiderrapante e antirruído e freios ABS. O chassi Mercedes-Benz OF 1721 é o ônibus mais vendido no Brasil. São mais de 100 mil unidades vendidas desde 1998, quando a primeira versão chegou ao mercado.