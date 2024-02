Falando de Transportes e Transportadora – Já em linha

A Toyota lançará em breve no Brasil o utilitário Hiace, que será o terceiro veículo da marca japonesa feito na Argentina. O modelo já está em produção na mesma linha de montagem da picape Hilux e do utilitário esportivo SW4, em Zárate. O furgão Hiace L2H2 de carga tem 9,3 metros cúbicos de capacidade e, na versão van Commuter, leva até 13 passageiros. O modelo traz o mesmo motor 2.8 turbodiesel da Hilux e do SW4, com 177 cavalos na versão de carga e 163 cavalos na de passageiros. O Hiace será vendido inicialmente na Argentina, mas como o mercado brasileiro é o maior consumidor de veículos utilitários da região, a importação é certa. A capacidade de produção no complexo de Zárate é de 4 mil unidades do novo modelo no primeiro ano, porém, a projeção é aumentar para 10 mil unidades, à medida em que as vendas aumentem na região. A Toyota investiu US$ 50 milhões (o equivalente a quase R$ 250 milhões) para preparar a linha de montagem para o Hiace na Argentina. A produção contará também com 13 fornecedores argentinos e quase cem brasileiros. Em outubro do ano passado, a Toyota lançou a van Hiace no Brasil, no entanto, somente por meio do serviço de locação Kinto Share e apenas na versão Premium, importada do Japão, com seis assentos e destinada ao transporte executivo. O preço sugerido para o Hiace no país vizinho é de 40,39 mil pesos argentinos (cerca de R$ 240 mil) na versão L2H2 e de 48,83 mil pesos argentinos (aproximadamente R$ 290 mil) na versão Commuter. (colaborou o portal “Minuto Motor”, da Argentina)