Falando de Transportes e Transportadora – Investimento industrial

A Suspensys, que faz parte da Randoncorp, está investindo R$ 150 milhões para construção de uma nova fábrica na cidade de Mogi-Guaçu, no interior de São Paulo. A unidade, que começou a ser erguida em dezembro do ano passado, deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2025 para fornecer componentes à frota de ônibus e caminhões produzidos pela Mercedes-Benz do Brasil. A nova unidade industrial iniciará as operações com a fabricação do eixo dianteiro, item acrescido ao portfólio da fabricante global de sistemas de suspensões, eixos e soluções em eletrificação para veículos comerciais para atender ao acordo de dez anos fechado com a Mercedes-Benz. Multinacional gaúcha de soluções de mobilidade, a Randoncorp – até 2023 denominada Empresas Randon – conta com mais de 50 operações ao redor do mundo e alcança mais de 120 países.