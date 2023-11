Falando de Transportes e Transportadora – Estilosa e versátil

Visual moderno e capacidade de atender às necessidades de todos os clientes profissionais. Esses são os destaques da quarta geração do furgão Renault Master, que acaba de ser apresentada na Europa, com comercialização a partir do segundo trimestre de 2024. O estilo “Aerovan” tem aerodinâmica trabalhada nos mínimos detalhes, para oferecer a melhor eficiência da categoria, seja qual for a fonte de energia utilizada. A nova plataforma multi-energia permite atender a todas as necessidades. Quanto às motorizações, o Master tem a Diesel Blue dCi de 105 a 170 cavalos com redução em emissões de CO2 e consumo, os elétricos de 96 ou 105 kW e bateria de 40 ou 87 kWh, que oferece mais de 410 quilômetros de autonomia no ciclo WLTP e uma versão a hidrogênio. O novo câmbio automático de 9 velocidades oferece mais conforto. O furgão conta com 20 dispositivos avançados de assistência ao motorista (ADAS) e sistema de frenagem dinâmica. São mais de 40 configurações disponíveis de carroceria. A carga útil do furgão foi melhorada, para até quatro toneladas, com tração dianteira. Não há previsão sobre a chegada da quarta geração do Master ao Brasil, onde a terceira geração do modelo é produzida na fábrica de São José dos Pinhais (PR).