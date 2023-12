Falando de Transportes e Transportadora – Elétricos capixabas

A Marcopolo, empresa gaúcha especializada na fabricação de carrocerias de ônibus e no desenvolvimento de soluções de mobilidade, anunciou o investimento de R$ 50 milhões para a produção de ônibus elétricos em São Mateus, no Espírito Santo. No município, a empresa produzirá o Attivi Integral, primeiro ônibus da companhia com carroceria e chassi próprios e 100% elétrico. Em São Mateus, a Marcopolo já conta com dois mil empregados e, com o início da produção de veículos elétricos, a companhia deve ampliar o quadro em até 20%. O modelo Attivi Integral terá capacidade para 80 passageiros, autonomia de até 280 quilômetros e tempo de carga de até quatro horas. Atualmente, a Marcopolo produz uma média de 16 ônibus por dia em São Mateus. Com a fabricação do Attivi na unidade, a companhia terá capacidade para fabricar 26 veículos por dia.