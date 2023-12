Falando de Transportes e Transportadora – Efeitos colaterais do agronegócio

A cidade de Chapecó cresce em ritmo forte graças à agroindústria. Com 260 mil habitantes, tem a quinta maior população do Estado de Santa Catarina, embora ocupe um território pequeno. Isso reflete em um trânsito e demanda por transporte público intensificados. Para ajudar a atender a essa demanda, a Auto Viação Chapecó está de frota nova. Mais de 20% de seus ônibus acabam de ser renovados, e a empresa catarinense mantém fidelidade à marca Volkswagen. Entre as encarroçadas pela gaúcha Comil, todas as 20 unidades são do Volksbus, equipadas com suspensão pneumática e transmissão automática. Com 93 unidades, a frota da Auto Viação Chapecó roda em média 450 mil quilômetros por mês, transportando mais de 1,10 milhão de passageiros. Cobre 200 itinerários, tendo 25 linhas troncos, com 30% dos ônibus circulando vinte e quatro horas por dia. Atualmente, 100% da frota tem portas elétricas e todos os ônibus contam com transmissão automatizada ou automática.