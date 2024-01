Falando de Transportes e Transportadora -De grão em grão

A Librelato vendeu cem rodotrens basculantes premium para a gigante do agronegócio Amaggi, do Mato Grosso, que chegou ao total de 500 implementos Librelato em sua frota. Os novos produtos já têm destino certo. Os novos implementos serão utilizados no transporte de soja, milho e insumos, como o algodão. Cliente da Librelato desde 2021, a Amaggi é uma das maiores empresas de agronegócio do Brasil. Anualmente, ela produz 1,5 milhão de toneladas de soja, milho e algodão, além de atuar com commodities, logística, operações e com geração e comercialização de energia limpa e renovável. A aquisição dos novos implementos tem como objetivo escoar a produção agrícola das principais regiões até os portos.