Falando de Transportes e Transportadora – Da Suécia para as tomadas brasileiras

A PepsiCo anuncia a compra do seu primeiro caminhão elétrico semipesado de distribuição no Brasil. Fabricado na Suécia, o Scania P25 6×2 será utilizado no transporte de produtos das fábricas aos centros de distribuição da companhia, e já está em fase de testes no interior de São Paulo. A PepsiCo foi uma das pioneiras do setor de bens de consumo no Brasil a testarem caminhões movidos a GNV (gás natural veicular) e veículos 100% elétricos, desde 2019. Agora, agrega um caminhão elétrico da Scania a sua frota, com capacidade para transportar 23 toneladas e autonomia de até 200 quilômetros. Com carroceria fabricada com plástico reciclado na composição, o modelo da Scania foi trazido ao Brasil a pedido da PepsiCo para testes de performance e rotas em sua operação logística interna, entre as fábricas e os centros de distribuição, considerando a autonomia para longas distâncias. A PepsiCo conta com uma frota própria com mais de 4 mil veículos, dos quais mais de 160 elétricos ou a GNV, e mantém uma operação logística de alta capilaridade, chegando a todas as regiões do país. A empresa incorporou em 2020 os primeiros dez caminhões elétricos em sua frota de médio porte. No mesmo ano, adquiriu 18 unidades movidas a GNV atingindo uma redução média de 23% nas emissões de CO2, em comparação aos caminhões tradicionais.