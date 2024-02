Falando de Transportes e Transportadora – Corredor logístico a GNL

A Eneva – que atua nos setores de geração, exploração e produção de petróleo e gás natural e comercialização de energia elétrica – e a Virtu GNL – especializada em transporte de gás natural liquefeito –, fizeram a maior compra de caminhões a GNL da América Latina, com 180 unidades. O negócio representa o primeiro passo para criar o maior corredor logístico rodoviário com foco na redução de emissões de CO2, abrangendo inicialmente as regiões Norte e Nordeste do Brasil. A parceria prevê que a Eneva forneça o GNL para transporte de suas cargas, enquanto a Scania atua como provedora da solução de transporte e a Virtu GNL como a fornecedora de serviços logísticos de descarbonização, envolvendo a operação dos caminhões e postos de abastecimento. 30 caminhões Scania modelo R 410, configuração 6×2, são para a GNL Brasil, uma joint venture da Eneva com a Virtu, que serão utilizados para atendimento aos contratos firmados para a venda de GNL em pequena escala (SSLNG), no Maranhão. O motor de 1,3 litros com seis cilindros proporciona 410 cavalos de potência a 1.900 rpm. Os demais 150 caminhões, do modelo R 460 e em configuração 6×4, foram adquiridos pela Virtu GNL e serão destinados a um novo serviço a ser iniciado a partir de agosto de 2024.