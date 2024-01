Falando de Transportes e Transportadora – Baú feito de garrafas PET

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil passa a oferecer um Sprinter Truck 417 com baú 100% sustentável feito com material reciclável de garrafas PET. Com essa inovação introduzida pela catarinense Nolly Implementos Rodoviários, o veículo ganha mais capacidade de carga líquida, visto que o equipamento é aproximadamente 300 quilos mais leve em comparação a um baú fabricado com materiais convencionais. Os painéis utilizados pela Nolly Implementos Rodoviários são da CoreSkin. Sua tecnologia inovadora e sustentável permite aplicações para uso geral em pisos, paredes, divisórias e mobiliário. O implemento está disponível para venda em todo país por meio da Nolly Implementos Rodoviários a partir de R$ 49.900 ou R$ 58.500, dependendo da configuração do Sprinter. “Estamos continuamente buscando novas soluções para os nossos produtos que colaborem com o ambiente e ofereçam mais vantagens para os nossos clientes. Essa busca também se estende aos parceiros do mercado de implementação, reforçando o nosso comprometimento com o pilar Ambiental do ESG”, afirma Aline Rapassi, diretora de Produto Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.