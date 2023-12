Falando de Transportes e Transportadora – Alta demanda

Quarenta unidades do S-Way, o caminhão pesado da Iveco, foram vendidas para a Localiza, rede brasileira de lojas especializadas em aluguel de carros fundada há 50 anos em Belo Horizonte (MG). O modelo produzido na cidade mineira de Sete Lagoas tem sido sucesso de vendas no mercado brasileiro de transportes de cargas desde seu lançamento. Recentemente, a Iveco (fez a maior venda do caminhão extrapesado a um único cliente, o Grupo Tombini, operador de transporte rodoviário com sede em Jundiaí (SP), que adquiriu 50 unidades. “A venda para a Localiza representa uma nova fase para a indústria de caminhões, que passa a entrar no portfólio de veículos para locação de um dos maiores e mais importantes grupos do setor. O S-Way é um pesado de alta qualidade e baixo consumo de combustível, resistente e durável. Tem sido a escolha natural de grandes holdings e transportadoras”, comemora Marcio Querichelli, presidente da Iveco para América Latina.