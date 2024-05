Falamansa lança o single “Me Ama” com feat do Maneva

A banda Falamansa lança a música “Me Ama”, que como o nome diz – é cheia de paixão, alegria e combina perfeitamente com essa época de festas juninas – onde as celebrações são quentes, com muito amor, fogueira, doces, comidas típicas e um colorido vibrante.

Com feat do Maneva, a interpretação ganhou a mistura de ritmos como ska e galope em uma versão bem animada, dançante e com a identidade marcante destas duas bandas que são amigas e parceiras de estrada. “Essa canção de amor é como um correio elegante para o nosso público – onde mandamos uma mensagem especial de carinho e esperamos que as pessoas gostem”, brinca Tato, vocalista da Falamansa.

“Me Ama” é uma música inédita, de autoria do Tato, ela faz parte do projeto em que a Falamansa faz parcerias com artistas de diversos gêneros musicais e também estará no setlist do DVD ao vivo que a banda gravará em julho, portanto ganhará versão audiovisual.

A Falamansa tem 25 anos de carreira com a mesma formação, um Grammy Latino e conquistou o país com o ritmo dançante do forró, do xote, do baião e a alegria das letras. Está constantemente se reinventando e trazendo misturas e colaborações que conversam com diferentes gerações.

