Falamansa lança o DVD Universos na Audio, em São Paulo, nesta sexta (14)

Na próxima sexta-feira, 14 de março, o fã da Falamansa tem um encontro marcado na Audio, uma das casas de shows mais importantes de São Paulo.

A banda comandada por Tato nos vocais, Dezinho no triângulo e percussão, Alemão na zabumba e Valdir no acordeão, está de volta à zona oeste da capital paulista com o show de lançamento de seu novo DVD, Falamansa Universos, gravado em Belo Horizonte.

No repertório, Falamansa anima a noite com grandes clássicos como Xote da Alegria, Xote dos Milagres, Oh Chuva, Rindo à Toa, além, é claro, dos últimos lançamentos: Aloha, Segue a Vida e Cangaceira.

Últimos ingressos para essa noite de muito forró disponíveis a partir de R$ 80 no site ou aplicativo da Ticket360.

Serviço FALAMANSA @ Audio

Lançamento do DVD Falamansa Universos

Data: 14 de março (sexta-feira)

Abertura da casa: 22h

Classificação: 18 anos

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – SP

Capacidade da casa: 3.200 pax

Acesso para deficientes: sim

Área PNE: sim

Local para alimentação: sim

Wifi: sim

Ingressos: A partir de R$80 em https://www.ticket360.com.br/evento/30098/ingressos-para-falamansa-show-de-lancamento