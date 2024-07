Falamansa grava DVD ao vivo em Belo Horizonte

A banda Falamansa comemora a sua fase mais vibrante, na época mais especial do ano para a história da banda – as festas juninas, manifestação cultural festejada em todo o país, com muito forró, cores e comidas típicas. E para eternizar esse momento, a Falamansa vai gravar o DVD “Universos – Ao Vivo”, no domingo, 7 de julho, na Cidade Junina, em Belo Horizonte, com convidados especiais como Maneva, Vitor Kley, Marcelo Falcão, Big Up e a alegria do público.

O projeto “Universos” se iniciou em 2022 com canções inéditas gravadas com parcerias de artistas nacionais de diferentes segmentos musicais, “Cangaceira”, contou com a participação da cantora Iza, o videoclipe que homenageia a região nordeste do país, e mistura forró com trap, já foi visto por mais de 5 milhões de pessoas. “Aloha”, com feat de Natiruts também foi lançada neste mesmo ano. Em 2023 encerrou o ano com a música “Sete Simpatias Pra Ganhar o Seu Amor”, trazendo as crenças populares junto com o cantor Saulo, a música conquistou primeiro lugar nas rádios brasileiras no seguimento de forró e 20ª colocação geral, se destacando também nas plataformas digitais de música. Em 2024 lançou a canção “Me Ama”, com a participação especial do Maneva. E agora, o DVD ao vivo com estas canções e mais participações especiais vai abraçar um projeto que trouxe renovação à Falamansa.

“Estamos a todo vapor para a gravação deste trabalho que significa a renovação da Falamansa diante do cenário musical, vamos trazer novas músicas, reestruturações de canções já conhecidas, a participação de artistas que admiramos e que fazem parte da trajetória da banda e a alegria de sempre, esperamos todos lá, nesta grande festa junina, cantando e dançando com a gente”, convida Tato, vocalista da Falamansa.

A Banda Falamansa tem 26 anos de história com a mesma formação – é comandada por Tato nos vocais, Dezinho no triângulo e percussão, Alemão na zabumba e Valdir no acordeão. E não é só a formação que permanece original – o propósito da banda também permeia esses anos de carreira – sempre buscando levar ao público músicas com a identidade da banda – o forró, o baião, o xote e as letras que falam de amor, fé, alegria, amizade. A Falamansa se reinventa e mistura gêneros musicais com projetos de colaboração com artistas nacionais de diferentes segmentos da música.

A Falamansa imprimi seu estilo autêntico em shows pelo país afora, levando alegria, musicalidade, a potência das canções autorais. Gravou 12 álbuns, entre CDs e DVDs, o primeiro deles – “Deixa Entrar” ganhou disco de diamante em 2000 e o hit “Xote dos Milagres”, foi um divisor de águas na carreira do grupo que alcançou destaque nacional. No ano seguinte, 2001 o disco de estúdio “Essa é pra Vocês” arrebatou o disco de ouro.

Em 2005 chegou às lojas o CD e DVD MTV ao vivo. O material, gravado na Via Funchal, em São Paulo, contou com a participação de nomes como Dominguinhos, em “Sete Meninas” e “Forró do Bole Bole”; Zeider, do Planta & Raiz, em “Gotas de Amor”; e os Meninos do Morumbi, em “Homem de Aço”. Além de grandes sucessos da carreira, o trabalho trouxe faixas inéditas.

Em 2014 o grupo viveu mais um momento marcante em sua trajetória, o álbum “Amigo Velho” ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras.

As músicas da banda fizeram parte da trilha sonora de diversas novelas como “O Clone” e “Malhação” na Rede Globo, “Amor e Ódio” e “Ribeirão do Tempo”, na TV Record, a série “Patrulha Salvadora” e “As Aventuras de Poliana”, no SBT. A banda tem destaque constante na mídia, participando dos principais programas de entretenimento da TV brasileira e, também, colunas em importantes veículos impressos e na internet.

Em 2018 o grupo se reuniu com os fãs, familiares e amigos que fazem parte da história no Espírito Santo e gravou o DVD Falamansa – 20 Anos Ao vivo – Em Itaúnas com os maiores sucessos da banda.

A Falamansa desenvolve um trabalho criativo audiovisual, videoclipes divertidos e emocionantes que, muitas vezes, incluem os fãs, amigos, artistas – o grupo gosta de utilizar as redes sociais para a comunicação constante com os fãs. Lançou em 2021 um EP com canções inéditas, todas com videoclipes: “O Amor Que Tudo Pode”, “O Som da Felicidade”, “Não Desista Agora”, e “Valeu”, com participação de Peixelétrico, dando início a mais um projeto de parcerias com grandes artistas nacionais de diferentes estilos musicais. Dando seguimento às canções inéditas com parcerias, lançou o EP “Universos”, com participação de Iza, Natiruts, Saulo, Maneva.

A Falamansa tem como referências na música, Luiz Gonzaga e Dominguinhos, os trios de forró como Virgulino, Nordestino, Os 3 do Nordeste, os grandes mestres que levaram o forró para a MPB como Gil, Caetano, Elba, Alceu e Zé Ramalho e aqueles que usam da música para passar boas mensagens como Bob Dylan, Bob Marley, Gonzaguinha, entre outros.

Os shows da Falamansa são repletos de sucessos, no repertório não pode faltar “Avisa”, “Xote dos Milagres”, “Rindo à Toa”, “Xote da Alegria”, “Oh, Chuva”, “Medo do Escuro”, “Amigo Velho”, “Confidências”, “O Amor que Tudo Pode”, “O Som da Felicidade”, “Cangaceira”, “Me Ama”, entre outras. A banda hoje é reconhecida por levar uma mensagem otimista em relação à vida, de maneira leve e divertida fala de amor, amizade, superação e tem orgulho de ter uma discografia que embala gerações.

Serviço show Falamansa – Cidade Junina – 07/07 – domingo

Data: 07 de julho, domingo

Horário: 18H às 02h

Local: Cidade Junina, Belo Horizonte – Mirante Beagá

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/cidade-junina-festanca/2421187/checkout/etapa-1?afid=95544&referrer=www.rbxeventos.com.br&isTTCP=false

Show e gravação de DVD – Falamansa e convidados