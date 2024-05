Falamansa encerra 13ª Entoada Nordestina sob chuva em São Caetano

O grupo Falamansa encerrou as apresentações da 13ª edição da Entoada Nordestina de São Caetano do Sul enquanto a chuva caía neste domingo (26) no Espaço Verde Chico Mendes. O evento de três dias reuniu mais de 50 mil pessoas e arrecadou cerca de 4 toneladas de alimentos.

Após a virada de tempo da última semana, a já tradicional festa em homenagem à região Nordeste não alcançou todo seu potencial. A prefeitura esperava um público maior durante o dia — no horário dos shows principais o número de presentes foi alto mas o fluxo de pessoas ao longo da tarde esteve abaixo da média pelo frio.

Além dos shows, o público aproveitou a gastronomia típica do Nordeste (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

De qualquer forma, o resultado foi positivo: quase 4 toneladas de doações foram arrecadadas e serão encaminhadas para o Rio Grande do Sul através do Fundo Social de Solidariedade do município. Outro destaque, segundo o prefeito José Auricchio Júnior, foi a ausência de ocorrências policiais no parque durante todo o período da Entoada.

Por outro lado, com menos gente circulando pelo Chico Mendes durante o dia, o consumo nas mais de 30 barracas do evento ficou abaixo do desejado. Como uma forma de suprir esse déficit — e também de levar mais entretenimento à população —, o secretário de cultura Erike Busoni anunciou mais uma festa para este fim de semana. Também no Espaço Verde, o Esquenta São João vai acontecer nos dias 1 e 2 de junho, com as mesmas atrações gastronômicas e mais artistas no palco.

Falamansa toca na chuva após atraso

A última grande performance da 13ª Entoada Nordestina — após os shows de Elba Ramalho na sexta e Frank Aguiar no sábado — foi do quarteto Falamansa. A banda, porém, vinha do Rio de Janeiro, onde tocou no festival Doce Maravilha entre as 15h e 17h. A agenda apertada causou um atraso de quase uma hora na apresentação.

Tata Alves, do ABC, cantou com Rodrigo Régis (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Antes disso, o público curtiu a combinação de Rodrigo Régis e Tata Alves, artistas do Grande ABC que apresentaram um extenso repertório de clássicos da música nordestina, além de músicas autorais. Mas, por mais que houvesse muito o que tocar, a plateia teve de enfrentar o atraso — e sob a chuva que começava a cair.

Por mais que o tempo não ajudasse, a grande maioria do público resistiu bravamente, com capas de chuva ou se apertando nas áreas cobertas. Quando Tato e companhia subiram ao palco, a espera valeu a pena e qualquer mau humor foi espantado com Xote da Alegria e Xote dos Milagres.

Tato, vocalista do Falamansa, na Entoada Nordestina (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A banda também passeou por sucessos de outros artistas — como Luiz Gonzaga e Rastapé — e fez todo mundo dançar. A canção Chuva, sempre obrigatória nos shows do grupo, ganhou ainda mais destaque com os pingos caindo do céu. Em sua terceira passagem pela Entoada Nordestina, Tato elogiou o evento e disse que a banda está feliz em participar de seu crescimento.