FAESP leva Projeto “Semear é Cuidar” a Batatais

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP), em parceria com o SEBRAE-SP e as ONGs Orienta Vida e Pense Rosa, leva a Batatais, nesta quarta-feira (21/02), o projeto “Semear é Cuidar”, iniciativa da Comissão Semeadoras do Agro, do Programa Promovendo Saúde no Campo (PPSC) do Senar-SP, que tem como objetivo levar informações e ações de saúde para as mulheres do campo.

Desdobramento do “Programa Promovendo Saúde no Campo” (PPSC), o Semear é Cuidar já proporcionou palestras e exames de saúde, incluindo mamografias e ultrassons, para mulheres em diversas regiões paulistas. O projeto reforça nas trabalhadoras rurais a necessidade de cuidar da saúde no dia a dia, principalmente para aquelas mulheres de áreas mais vulneráveis e que se descuidam da atenção à saúde. Nessa parceria, apenas em 2023, foram disponibilizados 950 exames.

SERVIÇO

Local: Sindicato Rural de Batatais

End.: Avenida Washington Luís, 130 – Batatais

Horário: 16h

Confirme sua presença: (16) 3820-8051