Faculdade SESI de Educação realiza debates na Semana da Mulher

Nos dias 10 e 11 de março, a Faculdade SESI de Educação promoveu o evento “Marco de Inclusão e Diversidade: Semana da Mulher”, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Com palestras, oficinas e mesas de discussão, a iniciativa abordou temas essenciais como a luta antirracista na educação, a visibilidade feminina na ciência, os desafios enfrentados por mulheres negras, trans e mães na academia e a participação feminina no esporte.

Entre os destaques da programação estiveram as palestras da vereadora Luana Alves e da escritora e atriz Liana Ferraz, que trouxeram reflexões sobre a importância de uma educação inclusiva e do papel da escrita e criatividade na formação docente. A professora Sandra Costa, da Faculdade SESI de Educação, reforçou a necessidade de discutir os desafios que as mulheres enfrentam para ocupar diferentes espaços na sociedade, destacando a sobrecarga mental e física imposta a elas. Além disso, enfatizou o papel essencial da educação na formação de identidades.

“No Brasil, por exemplo, houve um crescimento de 29% no número de artigos científicos publicados por mulheres em relação aos últimos 20 anos. Entretanto, os desafios permanecem e se aprofundam. Ser mãe, esposa, professora, cientista/pesquisadora, saber lidar com as cobranças da sociedade sobre seu corpo, seus desejos e sonhos requer o triplo de trabalho. A carga mental e física é algo a ser observado e cuidado. Todos estes pontos foram alvo de discussões nas palestras e oficinas realizadas pelas e pelos professores e estudantes. Com muita sensibilidade, maturidade e criatividade o evento deu espaço para o protagonismo da mulher nas suas múltiplas dimensões “, afirmou a professora.

A oficina “Denunciando e Recriando as Concepções do Feminino”, conduzida pela estudante Kelvin Valentim, proporcionou um espaço de debate sobre os estereótipos de gênero e a necessidade de ações educadoras que rompam com essas concepções limitantes. Segundo Kelvin, “a formação de professores precisa ser pensada de maneira plural e responsável. Precisa-se trabalhar o currículo oculto com mais atenção e honestidade e se aprofundar em temáticas que são trazidas de forma sazonal, quando não, ignoradas por um cronograma que engole as pautas sociais e políticas“.

A vereadora Luana Alves ressaltou a urgência de uma formação de professores comprometida com a luta antirracista: “Precisamos entender que a formação de professores deve incluir a temática antirracista de forma constante e transversal a todos os diálogos que envolvem o campo da educação. Precisamos pensar em currículos que abordem a história e cultura afro-brasileira, promovam capacitação contínua em práticas pedagógicas antirracistas e fomentem a promoção de diálogos sobre diversidade nas escolas”.

Já Liana Ferraz destacou como a escrita e a criatividade são ferramentas fundamentais para a transformação educacional. “Nós ensinamos coisas que conhecemos, coisas que experimentamos. Quando você trabalha a criatividade, você sai munido de um imaginário muito mais rico. Além disso, você sai munido também de um desejo de colocar suas histórias no mundo, e isso transborda para a sala de aula“, afirmou.

O evento reafirmou o compromisso da Faculdade SESI de Educação com a construção de um ambiente acadêmico mais igualitário e acolhedor, onde a diversidade e a inclusão sejam pilares para a formação de professores e para a transformação da sociedade.