Faculdade SESI de Educação abre inscrições para novas turmas de pós-graduação

A Faculdade SESI de Educação está expandindo seu portfólio de cursos de pós-graduação com novas oportunidades para profissionais da educação. Estão abertas as inscrições, de 08 de junho a 02 de agosto de 2024, para três especializações: Práticas Educacionais Inclusivas, Robótica Educacional Criativa e Gestão Escolar. As aulas terão início em 10 de agosto de 2024 e se estenderão até 13 de dezembro de 2025.

Entre os cursos oferecidos, a especialização em Práticas Educacionais Inclusivas se destaca como uma novidade absoluta. Este curso foca nas necessidades educacionais especiais de alunos do ensino fundamental e médio, abordando políticas de educação inclusiva e oferecendo uma formação teórico-prática interdisciplinar. O objetivo é capacitar profissionais da educação para enfrentar os desafios de atender e garantir a aprendizagem de estudantes com necessidades especiais como transtornos mentais, deficiências ou superdotação, promovendo o desenvolvimento, o conhecimento e a autonomia desses alunos.

Já os cursos de Robótica Educacional Criativa e Gestão Escolar, consolidados na instituição, agora abrirão novas turmas nas cidades de Jundiaí e São José do Rio Preto. A especialização em Robótica Educacional Criativa visa integrar conceitos de engenharia e tecnologia no currículo escolar, promovendo a alfabetização científica e tecnológica. Os participantes aprenderão a implementar projetos de robótica educacional, estimulando a criatividade e a resolução de problemas entre os alunos.

A especialização em Gestão Escolar, por sua vez, desenvolve competências para a liderança efetiva de grupos educacionais, organização do trabalho pedagógico e gestão participativa. O curso oferece ferramentas para que os gestores possam desenvolver diagnósticos do contexto escolar, elaborar projetos formativos e gerir processos pedagógicos, visando à qualidade social da educação.

Todos os cursos serão presenciais, com aulas aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h, resultando em uma carga horária de 360 horas ao longo de aproximadamente 16 meses. O investimento é de 18 parcelas de R$ 623,00, totalizando R$ 11.214,00, ou R$ 10.653,30 à vista, com um desconto de 5%. A Faculdade SESI de Educação oferece ainda descontos especiais para professores e profissionais da rede pública e do SESI-SP, com valores chegando à 60% de desconto.

Com essa iniciativa, a Faculdade SESI de Educação reafirma seu compromisso com a formação continuada de qualidade, proporcionando aos profissionais da educação as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios contemporâneos e promover a inclusão e inovação no ambiente escolar.