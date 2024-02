Faculdade Sebrae une teoria e prática para formar empreendedores mais bem preparados para o mercado

Com foco no comportamento empreendedor e competências que vão além da capacidade de ser mais do que um simples dono ou dona de negócio, a Faculdade Sebrae une teoria e prática e possibilita que os alunos saiam da sala de aula aptos a concretizarem seus projetos no mercado. A Faculdade Sebrae é o tema do programa Sebrae-SP Notícias desta segunda-feira, 19/2.

A Faculdade Sebrae recebeu nota máxima noExame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022. A instituiçãotem como um dos seus principais diferenciais a grade curricular, que trabalha as características necessárias para a pessoa desenvolver a postura empreendedora de fato, se capacitar em gestão, como transformar ideias em projetos, uma trilha em tecnologia e preparação para o olhar de futuro.

O gestor da Faculdade Sebrae, Paulo Marcelo Ribeiro, destaca que a instituição coloca à disposição dos alunos a experiência do Sebrae, acumulada em seus 50 anos, em empreendedorismo. “A Faculdade traz toda a bagagem e a prática do Sebrae em gestão de negócios e estímulo ao empreendedorismo para a sala de aula”, afirma. “Muito mais do que transferir conhecimento, a preocupação é com a formação do aluno.”

“Ser empreendedor é diferente de ser empresário”, afirma a professora da Faculdade Sebrae Letícia Diniz. “Costumamos dizer que não formamos unicórnios porque unicórnio não existe, apesar de ser lindo, brilhante, com chifrinho. Formamos cabritos da montanha, que são adaptáveis, sobem as montanhas, têm resistência e adaptabilidade, que são as características comportamentais que o empreendedor precisa ter”, completa Letícia.

A Faculdade Sebrae (acesse aqui) está com inscrições abertas até 7 de março para o vestibular. São 425vagas para 2024, sendo 175 para os cursos de administração (presencial e a distância), 125 para o curso superior de tecnologia em gestão comercial (a distância) e 125 em processos gerenciais (a distância).

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP. Para assistir, clique em Link

Serviço

Inscrições: Faculdade Sebrae܂ – até 7 de março 2024

Aulas presenciais e EAD (aulas em modelo remoto)

Vagas:175 para os cursos de administração (presencial e a distância)

125 para o curso superior de tecnologia em gestão comercial (a distância)

125 em processos gerenciais (a distância)