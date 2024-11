Faculdade Sebrae está com inscrições abertas para o vestibular 2025

A Faculdade Sebrae está com vagas abertas para o vestibular do 1º semestre de 2025. São oferecidas 425 vagas para quatro cursos de graduação, com o início das aulas a partir do dia 17 de fevereiro, tanto as turmas presenciais, quanto on-line.

Entre as vagas disponíveis, são 50 vagas para o curso de Administração presencial, 125 para o curso de Administração a distância, 125 para Gestão Comercial a distância e 125 para Processos Gerenciais a distância.

“A Faculdade Sebrae tem uma metodologia de ensino direcionada para o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes, desenvolvendo competências empreendedoras que vão acompanhá-los ao longo de toda a carreira. Além disso, o nosso curso de Administração está entre os dez mais bem avaliados no Brasil e o primeiro na cidade de São Paulo, segundo o ENADE, principal avaliação do ensino superior brasileiro”, destaca o secretário acadêmico da Faculdade Sebrae, Alexandre Brito.

As inscrições para o vestibular podem ser feitas até o dia 06 de março diretamente pelo site Link. As aulas presenciais acontecem na sede da Faculdade Sebrae, localizada na Alameda Nothmann, 598, no Centro de São Paulo.

Outros cursos

Além das opções de graduação, a Faculdade Sebrae oferece cursos de curta duração em diversas áreas, como Estratégia de Vendas e Negociação, Finanças e Planejamento Pessoal e Gestão de Projetos Empreendedores. Há também opções de MBA, com temas como Gestão Pública Empreendedora, Educação Empreendedora 5.0 e Gestão de Negócios.

SERVIÇO

Faculdade Sebrae

Inscrições

Início das aulas: a partir de 17 de fevereiro de 2025.

Polo de ensino de São Paulo: Alameda Nothmann, 598, no Centro de São Paulo