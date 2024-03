Faculdade Engenheiro Salvador Arena tira dúvidas sobre declaração do IR

No momento que tem início a declaração do imposto de renda, 2024 (ano-base 2023), a Faculdade Engenheiro Salvador Arena reafirma seu compromisso com a assistência comunitária através do projeto “Em Paz com o Leão”.

Com início no dia 18 de março, o projeto envolve alunos do curso de Administração na oferta de plantões de dúvidas gratuitos sobre a Declaração do Imposto de Renda e a regularização do CPF na Receita Federal, entre outras questões tributárias e relacionadas ao tema.

Orientados e mentorados por professores / consultores especializados na área contábil, o “Em Paz com o Leão” busca não apenas simplificar o processo de declaração para a comunidade, mas também enriquecer a formação acadêmica dos estudantes com experiências práticas valiosas.

“Essa iniciativa beneficia duplamente, apoiando a comunidade em uma necessidade recorrente e proporcionando aos nossos alunos um aprendizado aplicado em situações reais”, segundo Andrea Firmino de Sá, coordenadora do Curso de Administração da Faculdade Eng. Salvador Arena.

O projeto expande seu alcance com o “Em Paz com o Leão in Company”, uma série de bate-papos coletivos com funcionários de empresas, visando esclarecer dúvidas sobre a declaração do imposto de renda em um formato grupal, presencialmente ou online. As empresas interessadas podem agendar uma sessão por meio do e-mail duvidasimpostoderenda@cefsa.edu.br.

Para as pessoas que buscam um suporte mais personalizado, há a opção de agendar consultas remotas, por meio do www.faculdadesalvadorarena.org.br/empazcomoleao, possibilitando um atendimento seguro e conveniente. As consultas podem ser marcadas online, ou as dúvidas podem ser enviadas diretamente para o e-mail do projeto, citado acima.

Adicionando um componente digital ao suporte oferecido, a Faculdade também promoverá lives no Instagram ao longo do período de entrega das declarações. Estas sessões ao vivo são projetadas para fornecer dicas e esclarecer perguntas em tempo real. “Nosso objetivo é alcançar e ajudar o máximo de pessoas possível, utilizando para isso o amplo alcance das redes sociais”, afirma a Diretoria acadêmica Luciana Guimarães Naves Lemos Borges.

A continuação do projeto “Em Paz com o Leão” sublinha o compromisso da Faculdade Engenheiro Salvador Arena com a educação e a responsabilidade social, prestando um serviço importante à comunidade, ao mesmo tempo em que proporciona aos estudantes uma rica oportunidade de aprendizado. Para mais informações sobre as lives, siga o Instagram da faculdade e mantenha-se informado sobre como estar “Em Paz com o Leão” neste ano fiscal.