Faculdade Engenheiro Salvador Arena conquista Prêmio IEL de Talentos

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena conquistou o 1º lugar na categoria “Instituição de Ensino Inovadora”, na etapa São Paulo do Prêmio IEL de Talentos, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A cerimônia ocorreu na última sexta-feira (16/08), no auditório da Confederação Nacional da Indústria (CNI), na capital paulista, reunindo estudantes, empresários, gestores e representantes de diversas instituições de ensino.

Esse reconhecimento é fruto do projeto da Fundação Salvador Arena e do trabalho do Núcleo de Apoio à Carreira (NAC) da Fundação Salvador Arena, que promove a gestão profissional dos estágios, orientando os estudantes das unidades educacionais da Fundação. O NAC desempenha um papel essencial ao conectar o conhecimento acadêmico à prática, oferecendo apoio na revisão de currículos, busca por vagas, relacionamento com empresas e estabelecimento de convênios. Além disso, acompanha o desenvolvimento profissional dos alunos após a conclusão dos cursos, auxilia no fomento ao empreendedorismo e organiza visitas técnicas que ampliam a experiência prática dos estudantes, preparando-os para desafios reais.

O Prêmio IEL de Talentos, idealizado pelo Instituto Euvaldo Lodi, celebra as melhores práticas de estágio no Brasil, reconhecendo projetos inovadores e a excelência em formação profissional. A premiação auxilia as organizações a aprimorarem seus programas de treinamento e formação. As três categorias premiadas são:

Estagiário Inovador: Reconhece estagiários, supervisores e empresas que desenvolveram e implementaram o projeto mais inovador.

Empresa Inovadora: Destaca a empresa que criou e implementou o programa de estágio mais inovador.

Educação Inovadora: Premia instituições de ensino que incentivam e implementam boas práticas de estágio, resultando em projetos inovadores com estagiários — categoria na qual a Faculdade Engenheiro Salvador Arena foi reconhecida.

Através do NAC, a Faculdade promove um ambiente dinâmico e integrador, alinhando o conhecimento acadêmico à prática e preparando os estudantes para os desafios do mercado de trabalho. Para a Diretora Acadêmica da Faculdade, Luciana Guimarães Borges, este prêmio vai além do reconhecimento do trabalho. “A conquista no Prêmio IEL reflete o compromisso contínuo da instituição com a inovação e a valorização de talentos, contribuindo para o desenvolvimento profissional dos alunos e o fortalecimento de parcerias estratégicas com empresas e organizações. É o alinhamento com a nossa visão de ser referência nacional em transformação social através da educação.”, conclui.

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena, mantida pela Fundação Salvador Arena, oferece cursos superiores gratuitos em Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação, e está com vagas abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2025. Acesse o site para mais informações: https://faculdadesalvadorarena.org.br/site/.