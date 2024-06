Faculdade Engenheiro Salvador Arena avança na Internacionalização do Curso de Administração

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena, reconhecida pelo MEC como uma instituição de excelência e com o curso de Administração ranqueado entre os melhores do Brasil, embarca em uma jornada de internacionalização que promete enriquecer ainda mais a formação de seus alunos. Localizada em São Bernardo do Campo, a Faculdade, mantida pela Fundação Salvador Arena oferece cursos 100% gratuitos e se destaca não só pela qualidade, mas agora também pela inserção de seus alunos em contextos globais.

Em março de 2024, alunas do curso de Administração participaram do programa “Doing Business in Emerging Markets: Sustainable and Responsible Business in Brazil”, uma colaboração entre a Georgia State University, FIPECAFI/USP, e Campus B. As estudantes tiveram a oportunidade de mergulhar em práticas de negócios sustentáveis e responsáveis, destacando-se pela participação em projetos internacionais que desenvolveram habilidades como comunicação intercultural e pensamento crítico. O projeto culminou com uma colaboração com a Vivalá Turismo Sustentável, onde aplicaram conhecimentos de ESG e empreendedorismo para trazer inovações ao negócio.

Já em maio, o foco foi o empreendedorismo social através do programa Gies Social Entrepreneurship, em parceria com a Universidade de Illinois Urbana-Champaign. Alunas do curso trabalharam com estudantes de várias nacionalidades sob a orientação do professor Ronaldo Nagai, em um projeto desafiador proposto pela Movin, gerenciada pelo CEO Pedro Ruffier. Além das aulas, as alunas participaram de ações em empresas como Nude, Mãe Terra e Ifood.

Estas iniciativas sublinham o compromisso da Faculdade Engenheiro Salvador Arena em oferecer uma educação que transcende fronteiras, preparando seus alunos para serem líderes eficazes e responsáveis em uma economia globalizada, enquanto reforça a importância de contribuições sociais e sustentáveis no mundo dos negócios.