Faculdade Engenheiro Salvador Arena abre espaço para debate sobre refugiados

Refugiados, um tema sensível que tem sido pauta constante em debates globais, será o foco do próximo encontro do Projeto Arena em Debate. No dia 29 de março, sábado, das 10h às 11h, a Faculdade Engenheiro Salvador Arena convida alunos, professores e a comunidade de São Bernardo e do Grande ABC para uma reflexão conjunta sobre essa questão urgente. O evento, realizado de forma on-line via Microsoft Teams, oferece um espaço para troca de ideias sobre temas globais e transversais. Os participantes também terão direito a certificado de participação.

Nesta edição, o tema “Refugiados: desafios humanitários, econômicos e políticos” será abordado pelo professor e Mestre em Gestão Issa Berchin, promovendo um debate essencial sobre direitos humanos, diversidade cultural e impactos sociais e econômicos. A discussão busca ampliar a compreensão sobre as experiências dos refugiados e como diferentes setores da sociedade podem contribuir para soluções mais inclusivas.

O Arena em Debate é uma oportunidade para que a comunidade se aproxime do ambiente acadêmico, troque experiências com os alunos e contribua para um debate mais rico e plural. As inscrições estarão abertas de 11 a 25 de março.

Por que participar?

· Espaço aberto para a comunidade interagir com alunos e professores;

· Reflexão crítica sobre um dos grandes desafios da atualidade;

· Troca de perspectivas entre academia e sociedade;

· Ampliação da compreensão sobre direitos humanos e diversidade cultural.

· A iniciativa reforça o compromisso da faculdade com a formação cidadã e a preparação dos alunos para uma sociedade mais justa e inclusiva.

Clique aqui para realizar sua inscrição.

PROGRAMAÇÃO:

Inscrições: até 25 de março

Data do evento: 29 de março (sábado)

Horário: das 10h às 11h

Local: On-line, via Microsoft Teams