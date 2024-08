Faculdade Engenheiro Salvador Arena abre edital para apresentação de Projetos Científicos

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena acaba de anunciar a VI edição do Simpósio Acadêmico (SIMAC). O evento oferece estrutura e oportunidade para alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade, além de professores, ex-alunos, pesquisadores e pessoas de outras instituições de ensino superior, para a submissão e apresentação de trabalhos científicos. As inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto e o evento ocorrerá em 09 de novembro, nas dependências da Faculdade, em São Bernardo do Campo/SP. A participação é aberta ao público geral, incluindo alunos do ensino médio, na condição de ouvintes. O SIMAC visa promover e estimular a pesquisa científica e tecnológica entre alunos, pesquisadores e professores de diversas instituições.

O tema do Simpósio deste ano é “Inovação, Sustentabilidade e Empreendedorismo”, refletindo a atualidade e a relevância dos tópicos escolhidos para a sociedade e o mercado de trabalho. O evento incentiva a produção acadêmica e prepara os alunos para programas de pós-graduação, além de contribuir para o desenvolvimento científico e cultural, tanto na região quanto em âmbito estadual e nacional.

Além de ser uma oportunidade de reconhecimento acadêmico, o evento é fundamental para o desenvolvimento das habilidades de pesquisa e inovação dos participantes, preparando-os para os desafios da academia e do mercado. Um de seus principais objetivo é fomentar o pensamento científico entre os participantes, uma competência essencial para o desenvolvimento de profissionais críticos e criativos. O evento visa:

-Estimular o interesse pela pesquisa científica e tecnológica;

-Engajar professores-pesquisadores e estudantes no processo de investigação científica;

-Aumentar a produção científica e tecnológica na faculdade;

-Preparar alunos para a pós-graduação;

-Contribuir para o avanço da pesquisa institucional e o desenvolvimento cultural.

O SIMAC é organizado pela Faculdade Engenheiro Salvador Arena, instituição de ensino superior privada totalmente gratuita, com a coordenação de pesquisa e extensão, e envolve uma comissão organizadora que avalia os trabalhos em duas etapas: a primeira (Seleção) e a segunda (Apresentação). Na primeira, o trabalho escrito é avaliado quanto à clareza, metodologia e relevância. Na segunda, a apresentação oral é analisada por critérios, como domínio do conteúdo e clareza na comunicação.

Cada trabalho inscrito pode ter até 7 autores, sendo no mínimo 1 e no máximo 5 alunos ou ex-alunos, e até 2 professores orientadores. A avaliação é rigorosa, com critérios de desempate baseados na originalidade e viabilidade do projeto. A premiação inclui certificados para os três primeiros colocados em cada linha de pesquisa.

Para se inscrever, acesse o site: https://www.faculdadesalvadorarena.org.br/simac/

Datas Importantes:

Submissão de Trabalhos: De 20/06 a 30/08/2024.

Resultado da Avaliação: 04/10/2024.

Inscrição de Ouvintes: De 01/10 a 22/10/2024.

Realização do Simpósio: 09/11/2024.

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena está com inscrições abertas até o dia 26 de setembro para os cursos de Bacharelado em Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Computação, todos 100% gratuitos. Para se inscrever, acesse: www.faculdadesalvadorarena.org.br.