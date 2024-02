Faculdade do Comércio de São Paulo anuncia vestibular social 2024

A Faculdade do Comércio de São Paulo (FAC-SP), criada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) anuncia a abertura das inscrições para o Vestibular Social no primeiro semestre de 2024, que marca sua 4ª edição e já formou mais de 200 de pessoas. A iniciativa também conta com a parceria da Associação Paideia.

O período de inscrições no processo seletivo é até 05/03. Estão disponíveis 50 bolsas de estudos, de cursos de bacharelado em Administração, mas também de cursos tecnológicos, como Gestão Comercial, Sistemas para Internet, Gestão de Recursos Humanos e Logística.

O vestibular social 2024 permite que os estudantes ingressem imediatamente na graduação, sem pagamento de matrícula, material didático e nenhuma taxa extra. E somente um ano após a conclusão do curso é que os graduados começarão a quitar as mensalidades.

Wilson Victorio Rodrigues, Diretor Geral da Faculdade do Comércio de São Paulo (FAC-SP), enfatiza a importância do vestibular social como uma iniciativa que visa promover a equidade e proporcionar oportunidades de ensino superior de qualidade. “Esta é a nossa 4ª edição do projeto, que tem contribuído para fortalecer e aprimorar o empreendedorismo no setor comercial”, destaca Rodrigues.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link: https://crm.facsp.com.br/login/133 ou diretamente no site oficial da FAC-SP.