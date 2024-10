Faculdade de Medicina de Marília abre inscrições para vestibular a partir desta sexta (18)

As inscrições para o Vestibular 2025 da Faculdade de Medicina de Marília (Famema) estarão abertas a partir desta sexta-feira (18). O processo seletivo será aplicado pela Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp). Serão oferecidas 80 vagas para o curso de Medicina e 34 vagas para o bacharelado em Enfermagem.

As provas serão aplicadas em Marília, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Araçatuba e São Paulo. As inscrições poderão ser feitas das 10h de 18 de outubro até as 18h de 31 de outubro pelo site. A previsão é de que a prova seja no dia 24 de novembro. A taxa da inscrição é de R$ 190,00.

O período de solicitação para redução de taxa é de 18 a 21 de outubro. O edital com as informações sobre os procedimentos e documentos necessários para se candidatar ao benefício encontra-se no site da Vunesp.

O vestibular será realizado em uma única fase. A primeira prova será composta por 8 questões discursivas, distribuídas entre os conteúdos de química (4) e biologia (4). A segunda prova terá 40 questões objetivas, com 5 alternativas cada, distribuídas entre os conteúdos de língua portuguesa (10), matemática (10), geografia (5), história (5), língua inglesa (5) e física (5). A terceira prova será de redação.

Concorrência

No vestibular 2024 da Famema, 11.497 candidatos prestaram a prova. A relação candidato/vaga foi de 140,67 para Medicina e de 2,47 para Enfermagem.

A Famema adota o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (Pimesp), garantindo que 15% das vagas nos cursos de Enfermagem e Medicina sejam ocupadas por candidatos que cursaram integralmente o Ensino Fundamental e Médio ou a Educação de Jovens e Adultos em escolas públicas (12 vagas para Medicina e 4 para Enfermagem). Dentro destes 15% do número total de vagas destinadas ao Pimesp, 35% são para candidatos egressos de escolas públicas que se autodeclaram como pretos, pardos ou indígenas (4 vagas para medicina e 2 para enfermagem).

Sisu

Pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) são reservadas 6 vagas para o curso de Enfermagem, sendo 4 de ampla concorrência e 2 relacionadas às políticas afirmativas adotadas pela Famema, sendo 1 para disputa entre egressos do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas e 1 para egressos do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

O edital com todas as informações sobre os procedimentos e os documentos solicitados estão no site.